Sul corpo di Pierina Paganelli, l’anziana di 78 anni uccisa a Rimini nell’ottobre del 2023, sarebbero state rinvenute due tracce di DNA femminile. La novità emerge da una riunione tra i periti di parte e il consulente nominato dal Gip del Tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini.

Sul corpo di Pierina non sarebbe stato trovato il DNA di Louis Dassilva, l’unico indagato per l’omicidio, ma quello di due donne al momento ancora sconosciute.

Due tracce biologiche, riconducibili a due donne diverse, sarebbero state rinvenute sulla gonna e sulla maglia, in prossimità di una coltellata. Tuttavia, si dovrà stabilire se questo materiale biologico è stato oggetto di contaminazione, da parte delle persone o dei soccorritori che sono stati presenti sulla scena del crimine.

Si tratta della crime-lite, una tecnologia avanzata inviata direttamente dagli Stati Uniti e utilizzata dal genetista Emiliano Giardina, consulente del Gip, per rilevare anche le più piccole tracce biologiche sui reperti.

“Il profilo maschio 3, rinvenuto nella prima fase di questo incidente probatorio, non ha subito sostanziali miglioramenti con i nuovi esami e pertanto non è comparabile. Dassilva non è collocabile sulla scena del delitto. Questa ultima affermazione è certa”, ha concluso il legale dell’indagato.