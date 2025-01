Oms: Braga (Pd), 'Salvini contro per compiacere Trump, metta risorse su Sanità

Roma, 25 gen (Adnkronos) - "Quando la battaglia contro il Covid ci insegnava il valore della sanità pubblica, della prevenzione e della ricerca scientifica Salvini combatteva le mascherine e non ha imparato nulla. Per questo oggi vuol fare uscire l’Italia dall’Organizzazione ...

Roma, 25 gen (Adnkronos) – "Quando la battaglia contro il Covid ci insegnava il valore della sanità pubblica, della prevenzione e della ricerca scientifica Salvini combatteva le mascherine e non ha imparato nulla. Per questo oggi vuol fare uscire l’Italia dall’Organizzazione mondiale della sanità: a lui interessa solo farsi bello con Trump e non lasciarlo solo con la Meloni. Se vuole davvero aiutare la Sanità italiana costringa il suo governo a mettere le risorse per eliminare le liste d’attesa e consentire agli italiani di curarsi". Lo dice Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.