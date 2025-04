Ortona: Renzi con candidato sindaco Cocciola, 'Marsilio restituisca a città 30 mln sottratti'

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Giorgia Meloni comunica bene ma governa male. Inutile stare a chiacchierare se poi mancano gli strumenti per far crescere i posti di lavoro e gli stipendi. Questo era l'obiettivo del master plan dell'Abruzzo con 67 milioni per il porto di Ortona ma una par...

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – "Giorgia Meloni comunica bene ma governa male. Inutile stare a chiacchierare se poi mancano gli strumenti per far crescere i posti di lavoro e gli stipendi. Questo era l'obiettivo del master plan dell'Abruzzo con 67 milioni per il porto di Ortona ma una parte Marsilio li ha fatti sparire in altri progetti.

Con la vittoria di Ilario Cocciola non soltanto il porto si svilupperà ma questo aumenterà anche i posti di lavoro. Al presidente Marsilio faccio appello: qui c'erano 67 milioni ed ora ne mancano 30, Marsilio restituisca ad Ortona quei 30 milioni sottratti a questa comunità. Sono certi che glieli andrà a chiedere Ilario con la fascia tricolore". Lo dice Matteo Renzi in una iniziativa elettorale ad Ortona.