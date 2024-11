Il Consiglio comunale approva all'unanimità un ordine del giorno per un luogo sicuro per le donne

Un passo avanti per la sicurezza delle donne

Il Consiglio comunale di Ostuni, situato nella provincia di Brindisi, ha fatto un importante passo avanti nella lotta contro la violenza di genere. Con un voto unanime, l’amministrazione ha approvato un ordine del giorno che sancisce l’adesione alla campagna “Safe place for women”. Questa iniziativa, promossa dal gruppo del Partito Socialista Europeo all’interno del Comitato europeo delle regioni, mira a creare un ambiente più sicuro per le donne e a contrastare ogni forma di discriminazione di genere.

Un’iniziativa pionieristica in Italia

Ostuni si distingue come la prima città italiana a prendere una posizione così forte in favore della sicurezza femminile. La consigliera del Partito Democratico, Rosalinda Giannotti, ha sottolineato l’importanza di questo voto unanime, evidenziando come sia un segnale potente di unità e determinazione. “È fondamentale che la nostra città si unisca a questa rete di realtà virtuose in Europa”, ha dichiarato Giannotti, che è anche uno dei sei rappresentanti italiani selezionati per il Partito dei socialisti europei.

Misure concrete per un cambiamento reale

L’ordine del giorno approvato non si limita a una semplice dichiarazione di intenti, ma prevede anche misure concrete per migliorare la sicurezza delle donne a Ostuni. Tra le proposte ci sono l’illuminazione delle strade periferiche, una formazione specifica per gli operatori che lavorano a contatto con le vittime di violenza, programmi educativi nelle scuole e la creazione di rifugi sicuri. Inoltre, Giannotti ha sottolineato la necessità di aumentare le risorse destinate ai centri antiviolenza presenti sul territorio, affinché possano offrire un supporto adeguato e tempestivo alle donne in difficoltà.

Un impegno condiviso a livello europeo

La mozione approvata dal Consiglio comunale di Ostuni non è isolata; altre capitali europee hanno già adottato misure simili, creando una rete di città impegnate nella protezione delle donne. Questo approccio collettivo è fondamentale per affrontare una problematica così complessa e radicata nella società. La consigliera Giannotti ha espresso la sua soddisfazione per il fatto che Ostuni possa ora far parte di questa rete, contribuendo a un cambiamento culturale e sociale che possa garantire un futuro più sicuro per tutte le donne.