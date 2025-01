Palermo: Rinnovata sede lega navale in villa confiscata a mafia

Palermo, 25 gen. (Adnkronos) – La lega navale Italiana sezione di Palermo ha inaugurato oggi la rinnovata sede sociale in Via Marinai Alliata, 4c, ospitata in una villa confiscata che la mafia impiegava come raffineria di droga. "L'immobile, affidato nel 2005 alla Lni, ha beneficiato in passato di diversi interventi di ristrutturazione, ma i recenti lavori rappresentano l'avvio di un progetto più ambizioso e significativo. Grazie a queste migliorie, realizzate grazie al contributo dei soci della lega navale la struttura è stata resa accessibile alle persone con disabilità e pronta ad accogliere attività inclusive rivolte ai cittadini di Palermo, oltre ad ospitare eventi e iniziative sportive, culturali e formative per atleti e appassionati di mare provenienti da tutta Italia", affermano i gestori della struttura. Accolti del presidente della lega navale di Palermo, Nicola Vitello e dal consiglio direttivo della sezione, hanno partecipato alla cerimonia in rappresentanza della città di Palermo l'assessore allo Sport, Alessandro Anello e l'assessore all'Ambiente, Pietro Alongi. Per la Lni sono intervenuti il Presidente nazionale Donato Marzano, il delegato regionale per la Sicilia occidentale, Giuseppe Tisci e quello della Sicilia orientale, Agatino Catania e Carlo Bruno, socio e istruttore, già delegato regionale siciliano, che da presidente della sezione di Palermo ha preso in affidamento il bene confiscato. La cerimonia si è conclusa con il consueto taglio del nastro e con un omaggio della polizia di stato all'atleta di vela paralimpica della lega navale Carmelo Forastieri, convocato per l'Italia ai prossimi mondiali della classe Hansa in Australia. "Siamo impegnati a terra e in mare nella valorizzazione a scopi sociali di beni sottratti al malaffare per promuovere l'educazione alla legalità e ai valori del rispetto, della lealtà e della solidarietà, in particolare verso i più giovani. – afferma Marzano – Con la campagna "mare di legalità" operiamo ad oggi con 22 imbarcazioni confiscate alla criminalità organizzata che lo Stato ci ha affidato per svolgere attività di pubblico interesse legate al mare. A Palermo siamo attivi con le barche "Our Dream" e "Azimut", intitolate ad eroi della legalità quali i giudici Falcone e Borsellino e Don Pino Puglisi. "Our Dream" è anche la prima "barca della legalità" pienamente accessibile alle persone con disabilità".