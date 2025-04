Palermo: rissa con tre morti, Andrea Miceli ha salvato prima la fidanzata e poi è stato ucciso**

Monreale, 27 apr. (Adnkronos) - Prima di essere ucciso Andrea Miceli di 26 anni ha fatto salire la fidanzata in auto e le ha chiesto di chiudersi e non aprire la macchina. Subito dopo è stato raggiunto da alcuni proiettili, mortali. E' quanto emerge, stando al racconto dei testimoni, com...

Monreale, 27 apr. (Adnkronos) – Prima di essere ucciso Andrea Miceli di 26 anni ha fatto salire la fidanzata in auto e le ha chiesto di chiudersi e non aprire la macchina. Subito dopo è stato raggiunto da alcuni proiettili, mortali. E' quanto emerge, stando al racconto dei testimoni, come confermano gli inquirenti all'Adnkronos, dalla ricostruzione della sparatoria di Monreale (Palermo) i cui sono morti tre giovani.

Sembra che Miceli, dopo avere accompagnato la fidanzata in auto, abbia raggiunto il cugino, Salvatore Turdo, di 23 anni, per aiutarlo, e che poi entrambi siano stati colpiti dai proiettili. Il ragazzo è morto stamattina in ospedale.