Pandolfi: Cesa, 'testimonianza di servizio e responsabilità'

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – “Con profonda tristezza ho appreso della scomparsa di Pippo Pandolfi, storico esponente della Democrazia ristiana bergamasca, che ha sempre incarnato con dedizione e coerenza i valori dello Scudocrociato. Pippo è stato un uomo che ha vissuto la politica con passione, come autentico servizio al bene comune". Lo afferma il segretario dell'Udc. Lorenzo Cesa.

"Scompare una figura -aggiunge- che ha svolto un ruolo centrale in Europa e ha saputo interpretare la politica con serietà, umiltà e dedizione, senza mai perdere di vista i principi che hanno reso grande la tradizione democratico-cristiana in Italia. A nome mio personale e di tutta l’Unione di centro, esprimo il più sincero cordoglio alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. La sua testimonianza resterà un esempio per chiunque creda nella politica come strumento di servizio e responsabilità”.