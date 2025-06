Papa: da Camera ok definitivo a decreto legge per esequie Francesco ed elezione Leone XIV**

**Papa: da Camera ok definitivo a decreto legge per esequie Francesco ed elez...

**Papa: da Camera ok definitivo a decreto legge per esequie Francesco ed elez...

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - Con 294 voti a favore e uno contrario la Camera ha approvato in via definitiva il decreto legge emanato dal Governo per l'organizzazione e la gestione delle esequie di Papa Francesco e della cerimonia per l'inizio del ministero di Leone XIV. ...