Home > Flash news > Papa: Fontana incontra Leone, 'dal Natale speranza che invita alla pace&...

Papa: Fontana incontra Leone, 'dal Natale speranza che invita alla pace'

default featured image 3 1200x900

Roma, 19 dic (Adnkronos) - "È stato per me un onore e una profonda gioia incontrare oggi, in udienza privata, il Santo Padre, a pochi giorni dal Natale. Le sue parole accendono una luce in un tempo segnato da grandi complessità. Ringrazio Papa Leone XIV per questo momento di dialo...

di Pubblicato il

Roma, 19 dic (Adnkronos) – "È stato per me un onore e una profonda gioia incontrare oggi, in udienza privata, il Santo Padre, a pochi giorni dal Natale. Le sue parole accendono una luce in un tempo segnato da grandi complessità. Ringrazio Papa Leone XIV per questo momento di dialogo e per il suo costante impegno a favore della pace.

Le sue riflessioni richiamano la speranza che invita all’azione, al servizio del bene comune, e la testimonianza nella vita quotidiana dei valori e del messaggio cristiano: un dono prezioso, ancor più nel tempo che ci prepara al Natale". Lo dice il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana.