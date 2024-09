Papa invoca i giovani a saper come risollevarsi nella vita.

Il messaggio chiave del discorso di papa Francesco rivolto a circa 10 mila giovani presso lo stadio di Port Moresby, in Papua Nuova Guinea, è stato l'importanza della resilienza, di non rimanere abbattuti a seguito di una caduta, e del sostegno reciproco nel risollevarsi. Il Pontefice, nel corso di...

Il messaggio chiave del discorso di papa Francesco rivolto a circa 10 mila giovani presso lo stadio di Port Moresby, in Papua Nuova Guinea, è stato l’importanza della resilienza, di non rimanere abbattuti a seguito di una caduta, e del sostegno reciproco nel risollevarsi. Il Pontefice, nel corso di un dialogo con la giovane folla, li ha esortati a rifiutare le divisioni e promuovere il “linguaggio dell’amore”. In aggiunta, ha sollevato il problema di ciò che considera persino peggio dell’odio: l’indifferenza. Questo discorso è stato l’evento conclusivo della sua visita in Papua Nuova Guinea.