Papa: Luxuria, 'il risultato è che i gay continueranno ad esserci ma nascosti'**

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – "Se devo essere sincera, ho qualche perplessità: il termine che avrebbe usato Papa Bergoglio è tipico del gergo gay, noi lo usiamo tra noi per scherzare… è molto strano che lo abbia detto, non abbiamo un audio, giusto?". A parlare all'Adnkronos è Vladimir Luxuria, che appare colta di sorpresa dalla notizia delle parole di Papa Francesco sui gay nei seminari riportate dalla stampa. "Dico la verità, mi sembra un po' sospetto", aggiunge Luxuria.

"Se lo avesse detto, si tratta ovviamente di un termine offensivo, soprattutto detto dal Papa che dovrebbe insegnare il rispetto, l'inclusione -sottolinea la conduttrice ed ex politica. Che non si sofferma sulla terminologia, ma va oltre: "La vera offesa non è tanto il termine, ma che si ribadisca il principio di Ratzinger che un gay che si astiene può fare il seminarista, chi pratica invece no. E' un po' un invito alla schizofrenia -dice – Puoi essere gay, basta che non lo faccia". Alla fine, conclude Luxuria, "ecco cosa avverrà: di gay nei seminari continueranno ad essercene tanti ma saranno nascosti, e anche praticanti".