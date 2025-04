Papa: sette premier durante pontificato Francesco, partecipazione al G7 con Meloni

Roma, 21 apr. – (Adnkronos) – – Sono sette i premier che si sono avvicendati durante il pontificato di Papa Francesco. Una sorta di staffetta con Mario Monti nel 2013, visto che il Sommo pontefice fu eletto il 13 marzo, poche settimane prima che il premier lasciasse palazzo Chigi. I due ebbero modo di incontrarsi il 19 marzo, in occasione della Messa di insediamento, e poi il 27 aprile per una visita di congedo a Santa Marta del capo dell'Esecutivo uscente.

Il suo successore, Enrico Letta, venne ricevuto nel Palazzo apostolico il 4 luglio 2013, poi il 4 aprile 2014 fu la volta di Matteo Renzi per una visita privata. Particolare invece un faccia a faccia tra Papa Francesco e Paolo Gentiloni, che sarebbe avvenuto in forma riservata nell'estate del 2017 per approfondire le questioni legate all'immigrazione.

Due i faccia a faccia con Giuseppe Conte: il 15 dicembre del 2018, quando era alla guida del cosiddetto governo gialloverde, poi il 30 marzo del 2020, nei drammatici giorni del Covid, quando il premier guidava il suo secondo Esecutivo.

Mario Draghi incontrò invece il Pontefice il 27 marzo 2021 in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano. Poi entrambi aprirono insieme la prima edizione degli Stati generali della natalità, il 14 maggio 2021. Appuntamento che due anni dopo, il 12 maggio 2023, vide sullo stesso palco Bergoglio e l'attuale presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, già ricevuta in udienza in Vaticano il 10 gennaio dello stesso anno. Poi recatasi a far visita al Pontefice al Gemelli in occasione dell'ultimo ricovero, per quello che poi si è rivelato un saluto di commiato.

Ma resterà negli annali la partecipazione per la prima volta del Papa ad un G7, quello svoltosi a Borgo Egnazia, in Puglia, il 14 giugno 2024 sotto la presidenza italiana. Una presenza voluta dalla premier nella sessione del summit dedicata al tema dell'intelligenza artificiale.