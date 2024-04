Papa: sulla papamobile per l’udienza generale in piazza S. Pietro

Papa: sulla papamobile per l’udienza generale in piazza S. Pietro

Città del Vaticano, 03 apr. - (Adnkronos) - Il Papa, sulla jeep scoperta, è arrivato in piazza San Pietro per l’udienza generale. Avvolto nel cappotto bianco, Francesco sta compiendo alcuni giri della piazza sulla papamobile -dove come di consueto ha fatto salire alcuni bambini e...

Città del Vaticano, 03 apr. – (Adnkronos) – Il Papa, sulla jeep scoperta, è arrivato in piazza San Pietro per l’udienza generale. Avvolto nel cappotto bianco, Francesco sta compiendo alcuni giri della piazza sulla papamobile -dove come di consueto ha fatto salire alcuni bambini e bambine – prima di tenere la catechesi. In piazza, tra i fedeli c’è chi gli porge un mate.