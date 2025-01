Parlamento: Consulta, caso Almasri e armi a Kiev nell'Odg della nuova settimana**

Roma, 24 gen (Adnkronos) - L'ennesima convocazione del Parlamento in seduta comune sui giudici della Consulta, il caso Almasri e il decreto per l'invio di armi a supporto dell'Ucraina sono i temi principali della prossima settimana dei lavori parlamentari. A Montecitorio l'aula r...

Roma, 24 gen (Adnkronos) – L'ennesima convocazione del Parlamento in seduta comune sui giudici della Consulta, il caso Almasri e il decreto per l'invio di armi a supporto dell'Ucraina sono i temi principali della prossima settimana dei lavori parlamentari.

A Montecitorio l'aula riprende lunedì 27 gennaio con, tra i temi in esame, l'avvio della discussione sulla Pdl sulla 'partecipazione al lavoro – per una governance d’impresa partecipata dai lavoratori'. Da martedì, dopo il via libera del Senato, approda alla Camera il decreto sull'invio di armi a Kiev. Mercoledì pomeriggio (16,30) è invece all'Odg l’informativa urgente del ministro dell’interno Matteo Piantedosi sul caso di Najeem Osema Almasri.

Giovedì mattina, alle 9, si riunirà invece il Parlamento in seduta comune per l’elezione di quattro giudici della Corte costituzionale ancora mancanti. La chiama avrà inizio dai senatori. Proprio a palazzo Madama i lavori riprendono martedì alle 16,30 con la discussione di una serie di mozioni tra cui quella sul riconoscimento della Palestina, sui rincari del prezzo dell'energia elettrica, sull'autonomia differenziata. Sia alla Camera che al Senato sono confermati i tradizionali appuntamento con il Question time e gli atti di sindacato ispettivo.