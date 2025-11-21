**Parlamento: manovra e femminicidio all'Odg di Camera e Senato**

**Parlamento: manovra e femminicidio all'Odg di Camera e Senato**

Roma, 21 nov (Adnkronos) - La manovra e il femminicidio sono i principali temi al centro dei lavori di Camera e Senato la prossima settimana. A Montecitorio in aula si riprende martedì 25 novembre alle 9,30 con le interpellanze e le interrogazioni e, dalle 11, con la discussione generali del ...

Roma, 21 nov (Adnkronos) – La manovra e il femminicidio sono i principali temi al centro dei lavori di Camera e Senato la prossima settimana. A Montecitorio in aula si riprende martedì 25 novembre alle 9,30 con le interpellanze e le interrogazioni e, dalle 11, con la discussione generali del Ddl sul femminicidio, già approvato dal Senato e su cui è stata deliberata l'urgenza.

Nel pomeriggio si procede alla discussione con votazioni del Ddl femminicidio; del Ddl semplificazioni, un collegato alla manovra già approvato dal Senato; del Ddl sul consenso informato in ambito scolastico; della Pdl sull'assistenza sanitaria degli italiani all'estero; della Pdl sul bracconaggio ittico (approvata dal Senato) e delle mozioni sulla libertà di stampa. A seguire alcune ratifiche e altri provvedimenti.

Al Senato a dettare i tempi è sempre la sessione di Bilancio, con la manovra in commissione Programmazione economica e bilancio. La ripresa dell'aula è fissata per martedì 25 alle 16,30 con il Dl migranti, che scade il 2 dicembre. Nel calendario dei lavori dell'aula alla prossima settimana risulta comunque iscritto l'esame e il voto sulla manovra.