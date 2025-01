Parlamento: voto Consulta e armi a Kiev all'Odg della prossima settimana**

Roma, 17 gen (Adnkronos) - La nuova, ennesima, riunione del Parlamento in seduta comune per l'elezione dei quattro giudici della Corte costituzionale è tra i punti più importanti dei lavori parlamentari della prossima settimana. L'appuntamento è alla Camera per gioved&...

Roma, 17 gen (Adnkronos) – La nuova, ennesima, riunione del Parlamento in seduta comune per l'elezione dei quattro giudici della Corte costituzionale è tra i punti più importanti dei lavori parlamentari della prossima settimana. L'appuntamento è alla Camera per giovedì 23 alle 11 e la chiama avrà inizio dai senatori.

A Montecitorio i lavori riprenderanno lunedì 20 alle 15 per la discussione generale sul Dl giustizia, già approvato dal Senato, in scadenza il 28 gennaio, per il quale al momento non è prevista la fiducia. Da martedì, oltre al Dl giustizia, l'Odg della Camera prevede il seguito dell'esame di alcune mozioni (legalizzazione della cannabis, il conflitto a Gaza, politiche industriali, il rapporto Draghi) e delle Pdl sui nuovi Giochi della gioventù e sulla cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo.

Mercoledì mattina, alle 9, sono invece in calendario le comunicazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto sulla proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari all'Ucraina. Lo stesso giorno, alle 16,15, il ministro Carlo Nordio farà le sue comunicazioni sull’amministrazione della giustizia.

(Adnkronos) – Sempre alla Camera ma giovedì mattina, alle 9, è in programma l’informativa del ministro Gilberto Pichetto Fratin sui costi dell'energia. Al Senato si riprende martedì alle 16,30 con le comunicazioni di Crosetto sulle ami all'Ucraina e, a seguire, con la discussione sulla conversione in legge del relativo decreto, in scadenza il 25 febbraio.

A seguire l'ordine del giorno di palazzo Madama prevede la relazione del ministro Nordio sull'amministrazione della Giustizia (mercoledì 22 alle 10) e l'esame del Ddl sul parco ambientale della laguna di Orbetello. Sia alla Camera che al Senato sono confermati i tradizionali appuntamenti con il Question time e con gli atti di sindacato ispettivo.