Partenze di Ferragosto: in vacanza ma con traffico da bollino rosso

Le partenze di Ferragosto non significano soltanto vacanze e relax ma anche aumento del traffico lungo tutta la rete stradale ed autostradale del Paese.

Infatti, per il fine settimana è previsto bollino rosso per chi si mette in viaggio.

Le partenze di Ferragosto: traffico da bollino rosso

Se tanti italiani sono già in vacanza altri partiranno proprio in quest’ultime ore, divisi tra chi si godrà soltanto il ponte di Ferragosto e chi invece resterà in viaggio più a lungo.

Per via di questi spostamenti il traffico, a partire dal 15 agosto sarà da bollino rosso, come indicato da Viabilità Italia.

Circolazione che sarà intensa anche nei giorni di sabato 17 e domenica 18 a causa dei primi rientri verso le grandi città.

Tra le mete di destinazione il Centro ed il Sud Italia, oltre ai valichi di confine francese, sloveno e croato.

Traffico da bollino rosso: ecco le strade interessate

Le strade ed autostrade interessate dal traffico intenso in direzione Sud saranno:

Autostrada del Mediterraneo (A2);

Statale Jonica (SS106);

Palermo-Catania (A19) e Palermo-Mazzara del Vallo (A29);

Carlo Felice, in Sardegna (SS131).

Ma non solo, perché anche altre vie saranno alle prese con un forte traffico, come la Statale “Pontina”(SS148) e la “Appia”(SS7) nel Lazio, l’Itinerario E45, l’Aurelia (SS1) e la Strada Statale “Adriatica”, lungo l’area compresa tra Veneto e Puglia.

E ancora, alcune delle vie più importanti di Lombardia, come la Statale del “Lago di Como dello Spluga” (SS36), Liguria, con la SS45 della “Val Trebbia”, oltre a Valle d’Aosta, Emilia Romagna e Veneto.

Partenze di Ferragosto tra meteo e cantieri

Per facilitare la circolazione lungo le nostre strade, l’Anas ha deciso di ridurre i cantieri.

Inoltre, è prevista la presenza di numeroso personale per tenere controllata la situazione.

Attenzione anche al meteo, fattore che può condizionare il viaggio.

Per i prossimi giorni, è previsto l’arrivo di un calo delle temperature al Nord e al Centro, mentre al Sud insisterà il caldo.