Pavia: difesa Mazza, 'Riesame ha ristabilito verità, spazzata via ogni malevola illazione'

Milano, 17 nov. (Adnkronos) – "Siamo molto soddisfatti: il tribunale del Riesame ha spazzato via ogni malevola illazione nei confronti del dottor Mazza ed ha ristabilito la verità con ragionevolezza ed equilibrio". Lo afferma la difesa del pm Pietro Paolo Mazza, gli avvocati Massimo Dinoia e Fabrizio Testa, nel commentare le motivazioni con cui i giudici di Brescia hanno spiegato l'annullamento (deciso lo scorso 7 novembre) del decreto di sequestro nei confronti del magistrato, ora in forza alla procura di Milano, indagato insieme all'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti per corruzione e peculato nell'inchiesta sul presunto 'sistema Pavia'.