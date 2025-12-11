Roma, 11 dic (Adnkronos) – Si terrà domenica 14 dicembre alle 10.30 all’auditorium Antonianum, in viale Manzoni 1 a Roma, l’Assemblea nazionale del Partito democratico. L’iniziativa si svolgerà in modalità ibrida e sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social del Pd. Lo rende noto il Pd.
Pd: Assemblea nazionale domenica a Roma, lavoro in streaming
