Pd: Bersani, 'sinistra c'è e giovani sono tornati, lanciamo i comitati per l'alternativa'

Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Sono tornati i giovani. E se i giovani si muovono anche i vecchi danno più volentieri una mano. E poi comincia a farsi notare un effetto Schlein. Elly è il frutto di un salto generazionale, un po’ come avvenne negli anni Sessanta quando io ero ra...

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – "Sono tornati i giovani. E se i giovani si muovono anche i vecchi danno più volentieri una mano. E poi comincia a farsi notare un effetto Schlein. Elly è il frutto di un salto generazionale, un po’ come avvenne negli anni Sessanta quando io ero ragazzo. Ha capito che bisogna coniugare diritti civili e sociali, ma tenendo insieme le generazioni. Ed è testardamente unitaria". Così Pier Luigi Bersani a Repubblica.

"Le forze che vogliono rovesciare la destra siglino un patto con chi ci sta. Lo rendano esplicito. Costituiscano dei comitati per l’alternativa, mettendosi gambe in spalle a girare il Paese. Non è una questione solo politica, è molto di più. È un’urgenza civica e morale".

TeleMeloni le sembra lo specchio della destra? "Sì, però la propaganda ha poi le gambe corte. Giorgia Meloni doveva unificare le destre europee e condizionare la Commissione, e ora invece si ritrova ai margini di tutto". Cosa ci rivela il caso Rai News? "Che sono fermi sulle gambe. Non hanno capito che quando governi governi per tutti, i cittadini sono tutti figli tuoi". Qui invece? "Prevale l’istinto della rivincita. Il revanscismo. Ma la Rai con queste logiche finirà per andare a sbattere".