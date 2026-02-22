Pd: Giovani Democratici, Paky Tiani nuovo Responsabile Organizzazione e Tesseramento

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Accolgo questo incarico con orgoglio, ma soprattutto con un forte senso di responsabilità. L’organizzazione non è solo una questione tecnica, è una scelta politica. Senza organizzazione la partecipazione resta episodica, la speranza resta i...

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – "Accolgo questo incarico con orgoglio, ma soprattutto con un forte senso di responsabilità. L’organizzazione non è solo una questione tecnica, è una scelta politica. Senza organizzazione la partecipazione resta episodica, la speranza resta individuale. Il nostro compito è fare il contrario: organizzare la speranza, darle forma, trasformarla in presenza, comunità, forza collettiva".

Così Paky Tiani, 29 anni, Segretario dei Giovani Democratici di Bologna, commenta la sua nomina nella Segreteria nazionale dei Giovani Democratici, dove assumerà il ruolo di Responsabile Organizzazione e Responsabile Tesseramento nazionale.

Nel ringraziare la Segretaria nazionale dei Giovani Democratici, Virginia Libero, "per la fiducia e per avermi voluto in squadra", Tiani aggiunge: “Arrivo oggi a questo ruolo dopo anni di lavoro locale, convinto che senza organizzazione la politica rischi di restare solo testimonianza. Il nostro compito è invece l’opposto: trasformare la partecipazione in forza collettiva, il disagio in proposta, la solitudine in comunità. È questo, oggi, il senso dell’organizzare. Ho buone ragioni per credere che il radicamento sia la condizione per tornare a essere credibili e incisivi. Per questo vogliamo lavorare per un’organizzazione nazionale capace di tenere insieme circoli, territori e generazioni, dando strumenti reali a chi ogni giorno sceglie di impegnarsi".