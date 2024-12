Pd. Gori, 'competitività priorità per sinistra riformista, almeno quanto clima'

Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Il tema della competitività dev’essere in testa alle priorità della sinistra riformista, almeno quanto la lotta al cambiamento del clima". Così Giorgio Gori intervenendo all'iniziativa di Energia Popolare a Roma.

"Recuperare il gap di competitività che l’Europa sconta rispetto a Cina e Stati Uniti – a partire da settori strategici come l’automotive e la siderurgia – è decisivo per preservare il benessere e la sicurezza dei cittadini. E la chiave è l’innovazione: accelerare nella doppia transizione ecologica e digitale, accompagnando con investimenti straordinari l’adeguamento delle imprese al nuovo contesto tecnologico. Servono risorse europee ma servono anche risorse nazionali: la scelta del governo di tagliare 4,6 miliardi del fondo per l’automotive non poteva essere più insensata e autolesionista”.