Pd: Prodi, 'se voglio mettere in discussione Schlein? Lasciamo stare...'

Roma, 29 ott. (Adnkronos) – "Lasciamo stare queste cose qui…". Romano Prodi risponde a Circo Massimo, in onda stasera sul Nove, a chi gli chiede se voglia mettere in discussione la segretaria del Pd, Elly Schlein.
