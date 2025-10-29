Home > Flash news > Pd: Prodi, 'se voglio mettere in discussione Schlein? Lasciamo stare...&...

Pd: Prodi, 'se voglio mettere in discussione Schlein? Lasciamo stare...'

default featured image 3 1200x900

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Lasciamo stare queste cose qui...". Romano Prodi risponde a Circo Massimo, in onda stasera sul Nove, a chi gli chiede se voglia mettere in discussione la segretaria del Pd, Elly Schlein. ...

di Pubblicato il

Roma, 29 ott. (Adnkronos) – "Lasciamo stare queste cose qui…". Romano Prodi risponde a Circo Massimo, in onda stasera sul Nove, a chi gli chiede se voglia mettere in discussione la segretaria del Pd, Elly Schlein.