Pd: Schlein 'intervista' pendolari sul treno, 'Salvini tutto fa tranne suo mestiere'**

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – Una campagna di ascolto sui treni regionali, promossa dal Pd toscano, a cui oggi ha partecipato anche la segretaria Elly Schlein sul Chiusi-Arezzo: 46 minuti con 5' di ritardo al prezzo di 7,60 euro. "Per noi ha un grande significato questa campagna di ascolto dei pendolari che ha lanciato il Pd regionale della Toscana. E' un'iniziativa che sosteniamo con grande forza per questo ho voluto esserci anche io di persona oggi sulla tratta da Chiusi ad Arezzo", ha detto Schlein all'arrivo alla stazione di Arezzo in un video sul sito di Repubblica.

"Anche in Parlamento stiamo prendendo moltissime iniziative per contrastare questo governo che ha messo all'ultimo posto il trasporto perché Salvini fa tutto fa tranne che il suo mestiere… In manovra hanno messo 125 milioni per il 2025 che non bastano nemmeno a stare al passo con l'inflazione. Ne servirebbero almeno 1 miliardo e 700 milioni e loro mettono 125 milioni: è la dimostrazione che non comprendono le difficoltà di milioni di persone che ogni giorno devono prendere un mezzo. Il Pd insisterà".

Sul treno "abbiamo parlato con diverse persone e molti hanno a che fare con i ritardi, la difficoltà di prendere le coincidenze. Rischi di dover aspettare anche un'ora in stazione. Questa incertezza, questo disinteresse e questo disinvestimento sul trasporto pubblico locale è un grave problema che si abbatte anche sulla qualità della vita e della giornata".