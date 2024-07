Pd: Schlein, 'si è accesa una speranza, ora organizziamola'

Roma, 5 lug (Adnkronos) - In questa campagna elettorale "una parte della nostra forza è venuta dal fatto che siamo stati uniti e compatti verso lo stesso obiettivo, così dobbiamo continuare a essere. Si è finalmente accesa una speranza che guarda a noi ma una speranza ancor...

Roma, 5 lug (Adnkronos) – In questa campagna elettorale "una parte della nostra forza è venuta dal fatto che siamo stati uniti e compatti verso lo stesso obiettivo, così dobbiamo continuare a essere. Si è finalmente accesa una speranza che guarda a noi ma una speranza ancora non basta perché, come ci insegna Tina Anselmi, la politica è organizzare la speranza, quindi diamoci da fare". Lo ha detto Elly Schlein alla Direzione del Pd.