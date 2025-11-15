Pd: Schlein, 'sindaci dem espressione nostra cultura governo, contate su di noi'**

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Sono state due giornate meravigliose. Tante le idee e contributi che possiamo e dobbiamo raccogliere. La nostra cultura di governo la manifestiamo ogni giorno attraverso" i nostri amministratori. "Vi guardiamo negli occhi e vi ascoltiamo, siete un patrimon...

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – "Sono state due giornate meravigliose. Tante le idee e contributi che possiamo e dobbiamo raccogliere. La nostra cultura di governo la manifestiamo ogni giorno attraverso" i nostri amministratori. "Vi guardiamo negli occhi e vi ascoltiamo, siete un patrimonio, una ricchezza, siete la migliore espressione della nostra cultura di governo e il Pd è orgoglioso di esser la vostra casa e potete sempre contare su di noi.

A volte si è sentita una distanza. Siamo qui per colmarla". Lo dice Elly Schlein chiudendo l'assemblea degli amministratori Pd a Bologna.

"Ieri ha detto giustamente Bonaccini che questa classe dirigente diffusa va valorizzata più di quanto fatto in passato e lo stiamo facendo, abbiamo scelto amministratori per le candidatura alle regionali e alle europee e ne approfitto per fare un bocca la lupo a Decaro, Manildo e a Roberto Fico".