Penalizzato per aver guidato un monopattino dotato di seggiolino.

Nell’ambito di un controllo di polizia stradale, il personale del Dipartimento Motorizzato della Polizia Locale di Trieste ha osservato un individuo alla guida di un monopattino elettrico dotato di un sedile. Una volta fermato il conducente, gli ufficiali hanno esaminato il veicolo, concentrando l’attenzione sulle sue specifiche tecniche. Hanno scoperto che, a causa del rapporto tra la potenza massima del motore e l’altezza del sedile, il veicolo non rientrava più nella classificazione di monopattino elettrico, ma era da considerarsi un ciclomotore. Inoltre, va osservato che i monopattini elettrici non dovrebbero avere un sedile, poiché sono progettati per essere utilizzati solo in posizione verticale. Di conseguenza, all’individuo alla guida sono state inflitte multe amministrative per un totale di quasi 6.000 euro e il veicolo è stato sequestrato in vista della sua confisca.