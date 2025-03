Perù: pescatore ritrovato vivo dopo 95 giorni alla deriva, 'mangiato tartarughe e scarafaggi'

Lima, 17 mar. (Adnkronos) - Un pescatore peruviano è stato trovato vivo dopo essere stato alla deriva in mare per 95 giorni. Lo ha reso noto la marina di Lima, dopo che l'uomo è stato dimesso dall'ospedale dove è stato visitato dopo la sua terribile esperienza. Maximo ...

Lima, 17 mar. (Adnkronos) – Un pescatore peruviano è stato trovato vivo dopo essere stato alla deriva in mare per 95 giorni. Lo ha reso noto la marina di Lima, dopo che l'uomo è stato dimesso dall'ospedale dove è stato visitato dopo la sua terribile esperienza. Maximo Napa, 61 anni, è stato salvato a bordo della sua piccola barca da pesca dopo essere stato individuato da un'imbarcazione ecuadoriana al largo della costa di Chimbote, nel Perù settentrionale. In un'intervista ai media locali, ha raccontato di essere sopravvissuto in mare mangiando scarafaggi, uccelli e tartarughe.

"Non volevo morire, per mia madre. Ho una nipotina di due mesi, mi sono aggrappato a questo. Ogni giorno pensavo a mia madre", ha raccontato Napa. "Poteva camminare, era sotto shock, ma in buone condizioni fisiche", ha detto il capitano della Marina Jorge Gonzalez. Il pescatore era salpato il 7 dicembre dal porto di San Juan de Marcona, ma le cattive condizioni meteorologiche e la corrente gli avevano fatto perdere la rotta. La sua piccola imbarcazione, priva di trasmettitore radio, era finita quindi in alto mare. "È un miracolo che mio padre sia stato ritrovato – ha detto la figlia Ines Napa alla stazione radio Rpp. – Noi, come famiglia, non abbiamo mai perso la speranza di ritrovarlo".