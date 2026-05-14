Kate a Reggio Emilia, la principessa incontra i bimbi dell'asilo modello nel verde

(Adnkronos) - Nel secondo giorno di visita a Reggio Emilia, la principessa Kate ha visitato la scuola dell'infanzia "Salvador Allende", osservando come l’apprendimento basato sulla natura sia integrato nell’Approccio. La scuola è un centro educativo pubblico per bambini da 0 a 6 anni, parte de...

(Adnkronos) – Nel secondo giorno di visita a Reggio Emilia, la principessa Kate ha visitato la scuola dell’infanzia “Salvador Allende”, osservando come l’apprendimento basato sulla natura sia integrato nell’Approccio. La scuola è un centro educativo pubblico per bambini da 0 a 6 anni, parte del sistema municipale, con forte attenzione all’educazione ambientale.

Sua Altezza Reale ha trascorso del tempo con i bambini all’aperto e incontrato gli educatori, evidenziando l’importanza dell’ambiente come “terzo insegnante”.

La moglie del principe William ha partecipato all’assemblea mattutina all’aperto, osservando come gli alunni scelgano insieme le attività. Incontrerà anche un atelierista, che mostrerà l’uso dell’ambiente esterno (salice, boschetto di bambù, ecc.), e incontrato inoltre genitori volontari per comprendere il coinvolgimento della comunità.

Il tour della pincipessa è poi proseguito con la visita a Remida, per vedere come imprese e comunità sostengono l’educazione dell’infanzia.

Fondato nel 1996, Remida è un progetto culturale dedicato a sostenibilità, creatività e riuso di materiali industriali, sostenuto da circa 200 aziende, frequentato ogni anno da oltre 3.000 visitatori, parte del sistema educativo comunale.

Secondo quanto riferito dall’ambasciata britannica a Roma, Kate Middleton ha incontrato leader aziendali con cui ha discusso dell’impatto positivo dell’investimento nei primi cinque anni di vita.

La principessa ha partecipato anche a una discussione sul ruolo del centro e incontrato aziende locali, esplorando inoltre i materiali utilizzati negli atelier e il ruolo della comunità.

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