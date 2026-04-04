Home > Flash news > Perde controllo durante discesa lungo il Monviso, morto sciatore nel cuneese

Perde controllo durante discesa lungo il Monviso, morto sciatore nel cuneese

perde controllo durante discesa lungo il monviso morto sciatore nel cuneese 2

(Adnkronos) - Uno sciatore è morto oggi ai piedi della parete sud del Monviso, nelle montagne nella zona di Pontechianale, in provincia di Cuneo: l'incidente è avvenuto nei pressi del bivacco Andreotti, quando l'uomo ha perso il controllo degli sci ed è deceduto. L'allarme è stato dato intorno...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

(Adnkronos) – Uno sciatore è morto oggi ai piedi della parete sud del Monviso, nelle montagne nella zona di Pontechianale, in provincia di Cuneo: l’incidente è avvenuto nei pressi del bivacco Andreotti, quando l’uomo ha perso il controllo degli sci ed è deceduto. 

L’allarme è stato dato intorno alle 16 del pomeriggio da due scialpinisti che, a circa 3.700 metri di altitudine, hanno trovato gli sci appartenenti a un uomo incontrato precedentemente in cima e che aveva iniziato la discesa prima di loro. Sul posto i tecnici del soccorso alpino e speleologico piemontese e l’elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, che hanno individuato il corpo dello sciatore, sul fondo di un canale, e lo hanno recuperato.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)