Pescara, lite al bar degenera in accoltellamento: 39enne in gravi condizioni

Un uomo è stato trasportato all'ospedale di Pescara dopo essere stato accoltellato al culmine di una lite in un bar: è in gravi condizioni.

Un uomo è stato ricoverato presso l’ospedale di Pescara per aver riportato gravi lesioni nel corso di un’aggressione. È stato infatti accoltellato al culmine di una lite esplosa in un bar. Il fatto è avvenuto il pomeriggio di sabato 1° giugno in Via Nazionale Adriatica Nord. L’uomo, soccorso dal 118, ha riportato ferite all’addome ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

Pescara, lite al bar: come sta l’aggressore

Ferito, seppur in maniera più lieve, anche il presunto aggressore che è stato trasportato all’ospedale di Chieti. L’aggressione sarebbe avvenuta per futili motivi.

Erano già noti alle forze dell’ordine

I due uomini, entrambi di 39 anni, risultano essere già noti alle forze dell’ordine. Il più grave è ricoverato in ospedale in prognosi riservata. Secondo una prima ricostruzione, avrebbero iniziato a litigare in un bar, in seguito c’è stato l’accoltellamento fuori dal locale. L’aggredito sarebbe riuscito a fuggire col suo scooter arrivando in piazza Duca degli Abruzzi dove è stato soccorso.

L’arma non è stata ancora trovata

Al’aggressore si è nel frattempo allontanato dal luogo dell’accoltellamento, ma è stato rintracciato nelle vicinanze. Il 39enne ha riportato lesioni giudicate guaribili nel giro di pochi giorni. Gli inquirenti non sono ancora riusciti a trovare l’arma. Le indagini proseguono.