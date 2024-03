Piemonte: quattro comuni isolati per frana in Alta Valsesia

Piemonte: quattro comuni isolati per frana in Alta Valsesia

A causa del maltempo in Piemonte continuano frane e smottamenti: quattro comuni sono stati isolati nell'Alta Valsesia e monitorati di ora in ora

Il maltempo in Italia si fa sempre più intenso e si contano i danni: in Piemonte frane e smottamenti hanno interessato quattro comuni in Alta Valsesia.

Alta Valsesia Frane in Piemonte e quattro comuni isolati in

Dopo la rimozione del masso e dei detriti che domenica 3 marzo avevano interessato il Comune di Piode, Vercelli, un nuovo movimento franoso ha interessato quattro comuni dell’alta Valsesia: Campertogno, Mollia, Riva Valdobbia e Alagna.

Comuni dell’Alta Valsesia isolati: raggiungibili solo dai mezzi di soccorso

I comuni coinvolti dalla frana sono nuovamente isolati e al momento sono raggiungibili solo dai mezzi di soccorso e da quelli di servizio.

La Provincia di Vercelli ha sospeso le tre fasce orarie di apertura al traffico del tratto, consentendo il passaggio solo ai mezzi di soccorso, alle Forze dell’Ordine, ai mezzi adibiti al servizio invernale e ai mezzi adibiti al trasporto di forniture di servizi essenziali.

Frane nei comuni dell’Alta Valsesia e le strade riaperte al traffico

Al momento la situazione è sotto controllo: monitorata e aggiornata di ora in ora, ma le previsioni meteo avverse, previste nei prossimi giorni, non lasciano sperare in una ripresa veloce per risolvere i problemi nei comuni coinvolti nell’Alta Valsesia.

Sono state riaperte al traffico la SP10 della Val Sermenza, la SP124 della Val d’Egua e la Borgosesia. Aperta, con un semaforo a regolare il transito, anche la SP78 per Civiasco, nonostante stiano continuando attualmente i lavori per la rimozione della frana. Rientrata alla normalità anche la situazione sulle strade comunali dell’alta Valle, sebbene un’abbondantissima nevicata: due metri di neve fresca a Mera e in Val Vogna.