Piemonte: Sinistra Italiana-Sinistra ecologista, 'unire progressisti'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – "Quella di Gianna Pentenero è una figura autorevole, capace di dialogo e unità e che ha ben chiara la portata della sfida contro il malgoverno della destra di Cirio e Marrone. È positivo che il Pd arrivi unito a questa scelta, ma per noi è solo un primo passo". Così una nota di Sinistra Ecologista Torino, Sinistra Italiana Torino, Sinistra Italiana Piemonte.

"Ora tutte le forze che vogliono il cambiamento in Piemonte e nel Paese hanno la responsabilità di riunirsi e condividere scelte su leadership e programmi, come è accaduto in Sardegna, Abruzzo e Basilicata. Un Piemonte diverso all'insegna della giustizia sociale e ambientale è possibile, ed è quello che vuole tutto il campo progressista: in gioco c'è la sanità pubblica, la lotta all'inquinamento, l'investimento sulle case popolari e sull'assistenza, l'autodeterminazione delle donne e i diritti di tutte le persone, comprese quelle straniere che la destra piemontese discrimina sistematicamente".

"Per noi l'unità vera dei progressisti è condizione indispensabile per sfidare i nostri avversari e offrire una prospettiva di speranza a un elettorato deluso che va motivato alla partecipazione”.