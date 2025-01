Il progetto PintoPaga: un cambio di rotta per la giustizia

Con l’approvazione della Manovra, il governo italiano ha avviato ufficialmente il progetto PintoPaga, un’iniziativa ambiziosa che si propone di azzerare, entro il dicembre 2026, l’arretrato relativo alla liquidazione degli indennizzi dovuti a titolo di equa riparazione. Questa misura è prevista dalla Legge Pinto, che tutela i cittadini dal mancato rispetto del ‘termine ragionevole’ nei processi. La nuova normativa, approvata con la legge di Bilancio, rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione del sistema giudiziario italiano.

Incremento del personale e nuove procedure

Il Ministero della Giustizia ha annunciato che la Convenzione stipulata con la Formez Pa, una società in house della Presidenza del Consiglio, permetterà il reclutamento di nuovo personale addetto alla liquidazione delle somme attribuite ai richiedenti dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Attualmente, l’Ufficio I della Direzione Generale Affari Giuridici e Legali conta 15 unità, ma con l’assunzione a tempo determinato di ulteriori 59 addetti, si prevede un potenziamento significativo delle risorse umane. Questo incremento sarà fondamentale per gestire l’estensione della lavorazione dei decreti pendenti, risalenti a diversi anni fa, attraverso la piattaforma Siamm Pinto Digitale.

Benefici economici e accesso semplificato

Il costo finale della Convenzione è stimato in 5 milioni di euro, ma si prevede un risparmio di circa 60 milioni per l’erario, grazie alla riduzione degli interessi per ritardato pagamento e alle spese legali per i giudizi di esecuzione. Questo approccio non solo mira a snellire le procedure, ma anche a garantire un accesso più semplice per i creditori. Infatti, per accedere alla nuova procedura sulla piattaforma informatica, l’unico onere richiesto è di inoltrare nuovamente la richiesta di liquidazione, accompagnata dalla documentazione necessaria per verificare l’attualità delle pretese.

Il progetto PintoPaga rappresenta quindi un’opportunità per migliorare l’efficienza del sistema giudiziario italiano, riducendo l’arretrato degli indennizzi e garantendo una risposta più rapida e adeguata ai diritti dei cittadini.