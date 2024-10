Un primo esame condotto dal medico sul corpo della neonata indicherebbe una morte per cause "non naturali"

Una neonata è stata trovata morta questa mattina a Piove di Sacco (Padova). Stando a un primo esame sembra che il decesso non si avvenuto per cause naturali. Gli inquirenti seguono dunque la pista più probabile, quella dell’infanticidio.

La morte della neonata

La neonata, morta questa mattina all’alba, aveva solo poche ore quando è deceduta. La madre, una donna italiana di 29 anni, l’aveva partorita all’interno di un locale adibito a dormitorio per le ragazze che lavorano al night club Serale di Piove di Sacco. È stata la stessa donna a chiamare i soccorsi. La 29enne, ora ricoverata in ospedale a Padova, ha infatti chiamato il 118, ma una volta sul posto i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della piccola e avvertire i carabinieri di Piove di Sacco.

L’ipotesi dell’infanticidio

Il primo esame condotto dal medico sul corpo della neonata fa emergere l’ipotesi di una morte “non naturale”. Il risultato però potrà essere confermato o smentito solo tramite l’autopsia e con la relazione del medico legale.

Al momento gli inquirenti seguono dunque la pista dell’infanticidio. La 29enne madre della piccola, ora in ospedale per ricevere cure mediche, dovrà chiarire parecchi dettagli in merito al parto – apparentemente avvenuto in casa – e al decesso della neonata.