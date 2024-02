Pisa: Bonelli, 'destra illiberale non condanna violenze, bene proposta Fratoianni'

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – "La reazione scomposta della destra alla proposta di Fratoianni di garantire scorte democratiche a chi manifesta pacificamente e’ profondamente illiberale . Non è una proposta contro le forze dell’ordine ma a tutela di studenti , la maggioranza minorenni, che vengono selvaggiamente picchiati mentre manifestano pacificamente. Dalla dx non una parola di condanna per le violenze di oggi contro gli studenti che non sono degne di un paese civile e democratico". Così il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.