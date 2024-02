Pisa: Magi, 'Piantedosi in Parlamento, chiarezza su gestione ordine pubblico'

Pisa: Magi, 'Piantedosi in Parlamento, chiarezza su gestione ordine pubb...

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – "Occorre fare chiarezza su quanto accaduto a Pisa rispetto all'ordine pubblico. Abbiamo visto immagini durissime, manganelli su ragazzi giovanissimi. Occorre che Piantedosi venga in Parlamento per un chiarimento definitivo". Così Riccardo Magi, segretario di Più Europa, a margine della convention 'Stati uniti d'Europa' in corso a Roma.