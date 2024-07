Lo scontrino di un ristorante di Forte dei Marmi ha scatenato una fotte polemica, come accade spesso durante l’estate. Nell’occhio del ciclone è finito un piatto di tagliatelle all’astice da 90 euro.

Polemica per un piatto di tagliatelle all’astice a 90 euro, il titolare si difende: “Prezzo onesto”

L’estate italiana è spesso infiammata da polemiche dovute agli scontrini. Questa volta nell’occhio del ciclone è finito un piatto di tagliatelle all’astice da 90 euro servito in un ristorante sulla spiaggia a Forte dei Marmi. Il cliente ha condiviso la foto dello scontrino sui social, scatenando le polemiche. A difendere la sua posizione Gabriele Matteoni, titolare del bagno Cesare, che ha parlato ai microfoni de La Nazione. “Operiamo in assoluta trasparenza e condividiamo con il cliente la scelta dell’astice che, come scritto in carta, costa 18 euro l’etto. Le nostre tagliatelle vengono servite con 500 grammi di astice che è la parte preponderante rispetto alla pasta e quindi il prezzo che ne viene fuori è assolutamente onesto” ha dichiarato, spiegando che nessuno voleva fare il furbo e che si tratta di uno dei piatti più richiesti.

Tagliatelle a 90 euro, il titolare sul cliente: “Non ce l’ho con lui”

Il titolare del ristorante non è arrabbiato con il cliente che ha condiviso l’immagine dello scontrino, come ha spiegato su Repubblica. “Io non ce l’ho con lui, il tono del post non era polemico né accusatorio più che altro era una constatazione, cioè faceva capire in maniera pacata e un po’ goliardica che a Forte dei Marmi si esagera come sempre… Non è una novità, chi viene qui conosce i prezzi e poi ripeto nel caso dell’astice era tutto scritto nero su bianco. Probabilmente non ha considerato l’eco che avrebbe avuto il suo messaggio tanto è vero che poi lo ha cancellato” ha dichiarato, sottolineando che avrebbe preferito gli parlasse di persona per avere un confronto utile evitando i social network.