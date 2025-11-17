Polonia: Tusk, 'tratta ferroviaria colpita fondamentale per consegna aiuti a Ucraina'

Varsavia, 17 nov. (Adnkronos) - "Far saltare in aria i binari della tratta Varsavia-Lublino è un atto di sabotaggio senza precedenti che colpisce direttamente la sicurezza dello Stato polacco e dei suoi civili. Questa tratta è di fondamentale importanza anche per la consegna degli...

Varsavia, 17 nov. (Adnkronos) – "Far saltare in aria i binari della tratta Varsavia-Lublino è un atto di sabotaggio senza precedenti che colpisce direttamente la sicurezza dello Stato polacco e dei suoi civili. Questa tratta è di fondamentale importanza anche per la consegna degli aiuti all'Ucraina. Prenderemo i responsabili, chiunque essi siano". Lo ha scritto su X il primo ministro polacco Donald Tusk, commentando l'esplosione avvenuta lungo la tratta ferroviaria Varsavia-Lublino e definita "un atto di sabotaggio".

Condividendo un confine di 535 chilometri con l'Ucraina, la Polonia ha svolto il ruolo di snodo chiave per la fornitura di assistenza militare alleata a Kiev. La polizia locale ha dichiarato che il macchinista di un treno ieri aveva segnalato danni alla linea ferroviaria. L'esplosione è avvenuta nei pressi del villaggio di Mika, nella provincia della Masovia, a circa 130 chilometri dal confine tra Polonia e Ucraina. Secondo Tusk, l'esplosione avrebbe probabilmente dovuto far saltare in aria un treno. Le autorità polacche hanno avviato un'indagine sull'incidente e stanno ispezionando un altro tratto della ferrovia, anch'esso danneggiato.

Varsavia ha lanciato l'allarme per i crescenti casi di sabotaggio e attività di spionaggio che hanno interessato la Polonia negli ultimi anni, con numerosi incidenti collegati ai servizi segreti russi o bielorussi. La Polonia ha affermato che la Russia ha intensificato le operazioni ibride contro il Paese a causa del sostegno polacco a Kiev nella guerra con Mosca.