Polonia: Varsavia schiera 10mila soldati a protezione infrastrutture

Varsavia, 19 nov. (Adnkronos) – La Polonia schiererà 10.000 soldati per proteggere le infrastrutture critiche in tutto il Paese dopo gli atti di sabotaggio ferroviario. Lo ha annunciato il ministro della Difesa Władysław Kosiniak-Kamysz, spiegando che lo scopo è quello di "contrastare atti diversivi e aumentare il livello di sicurezza per i cittadini polacchi".