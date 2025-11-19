Roma, 19 nov. (Adnkronos) – "Un giorno sì e uno no i treni si fermano o vengono cancellati per guasti sulla linea. Salvini è il ministro dei Trasporti peggiore della storia d’Italia. Pensa a spendere 15 miliardi di euro per il Ponte sullo Stretto, ma lascia gli italiani a piedi. A casa!". Lo scrive su X Angelo Bonelli.
Ponte Messina: Bonelli, 'Salvini pensa a spendere 15mld mentre treni fermi un giorno sì e uno no'
