Ponte Messina: Occhiuto, 'grande attrattore investimenti, governo proceda velocemente'

Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Bisogna leggere la sentenza della Corte dei Conti. Il ponte è sempre stato un’opera pubblica molto ideologica. Quando si dice che qualcuno si oppone politicamente al ponte non si intende dire che si oppone al governo o a Salvini ma a un'opera che ha diviso ideologicamente il Paese nel corso degli anni”.

“Io sono un tifoso del ponte, l’ho già utilizzato perché grazie al ponte sono riuscito ad avere cinque miliardi di risorse per avere le strade che mancavano in Calabria. Il ponte è un grande attrattore di investimenti. Spero che dopo aver letto le motivazioni della Corte dei Conti il governo proceda velocemente”. Così il presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto, ospite a Start su SkyTG24.

“Le regioni del Nord hanno avuto tantissimi investimenti nel corso degli anni. Se per una volta le risorse vengono concentrate su una infrastruttura al Sud che però metterebbe al centro dell’attenzione tutto il Paese credo sia una buona cosa”. “Parliamo spesso di alta velocità ferroviaria che però per ora non riguarda né la Calabria né la Sicilia. Il Ponte potrebbe rendere ancora più conveniente l’investimento dell’alta velocità ferroviaria perché potrebbe connettere al resto del Paese all’Europa due regioni sommando gli abitanti e rendendo questo investimento dell’alta velocità più conveniente. Se non si dovesse fare il Ponte temo che anche l’alta velocità non progredirebbe velocemente”, conclude.