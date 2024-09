Pop Up, un supplemento mensile destinato ai giovani, viene lanciato da Avvenire.

Avvenire lancia un nuovo supplemento mensile chiamato Pop Up, dedicato ai giovani dai 11 ai 14 anni e disponibile sia in versione cartacea che digitale. Composto da 16 pagine tabloid di facile lettura, Pop Up affronta temi attuali con un linguaggio adatto agli adolescenti. L'obiettivo è di aiutare i ragazzi a orientarsi nel complesso mondo dell'informazione. Pop Up, considerato il fratello maggiore del noto inserto Popotus, mira a favorire lo sviluppo del pensiero critico, stimolare l'interesse e promuovere il dibattito tra i giovani. Avvenire distribuirà anche il supplemento nelle scuole, inizialmente in 500 istituti e 2000 classi in tutto il territorio nazionale.

Pop Up, il nuovo supplemento mensile di Avvenire, dedicato ai giovani di età compresa tra 11 e 14 anni, promette di aggiungere valore alla loro offerta di informazione. Questo inserto, che debutta il primo martedì di ogni mese a partire dal primo ottobre, sarà disponibile sia in formato cartaceo che digitale.

Pop Up, composto da 16 pagine tabloid di facile lettura grazie a un carattere speciale, affronta attualità e temi contemporanei con un linguaggio che interessa agli adolescenti e al tempo stesso è competente e serio. L’obiettivo è di trasformare Pop Up in uno strumento di lettura utile per permettere ai ragazzi di orientarsi con sicurezza e consapevolezza nel mondo dell’informazione, che è complesso e in continuo cambiamento.

Avvenire ha sempre avuto grande cura dei giovani, come dimostrato dalla pubblicazione del noto inserto Popotus – un giornale di attualità per i bambini unico nel suo genere in Italia – e da vari progetti e iniziative per le famiglie e le scuole, con l’intento di “educare al giusto e al bello” e di stimolare lo sviluppo del pensiero critico.

Pop Up, visto come il fratello maggiore di Popotus, si prefigge gli stessi obiettivi per un pubblico più maturo, che oggi più che mai ha bisogno di risposte comprensibili che possano stimolare il loro interesse e promuovere il dibattito tra pari. Pop Up sarà distribuito anche nelle scuole, iniziando da 500 istituti selezionati e 2000 classi coinvolte su tutto il territorio nazionale.

“Non vediamo l’ora di presentare un’innovazione come Pop Up” afferma Marco Girardo, caporedattore di Avvenire. “Il nostro obiettivo è attrarre un segmento di lettori che spesso viene trascurato dai quotidiano, ma che ha bisogno di notizie di alta qualità e di un’adeguata considerazione per affrontare temi complessi come l’educazione digitale, l’educazione civica, l’economia sociale, la cura dell’ambiente e la dinamica delle relazioni interpersonali e intergenerazionali. Queste questioni sono spesso il centro dei dibattiti tra esperti e adulti, ma raramente vengono discusse direttamente con le nuove generazioni nel loro linguaggio”. La prima edizione di Pop Up, che sarà disponibile sia in edicola con Avvenire che in abbonamento sul sito abbonamenti.avvenire.it, si focalizzerà sull’attuale dibattito sul telelavoro, sull’eredità ecologica della guerra tra Russia e Ucraina, sul intricato mondo delle fake news e su altri argomenti, approcciati in modo inclusivo, onesto e sostenibile. Inoltre, arricchirà la lettura con recensioni di serie televisive, libri, videogiochi e giochi da tavolo, e concluderà con un fumetto per stimolare la riflessione dei giovani su questioni di interesse pubblico tramite uno strumento che li coinvolga direttamente.