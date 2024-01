Pordenone, scontro tra tir e ambulanza: 3 morti

Pordenone, 2 gen. (Adnkronos) - Grave incidente sulla strada tra Cimpello e Sequals, nel comune di Zoppola, in provincia di Pordenone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Nello scontro tra un camion e un'ambulanza sono morte tre persone. Coinvolta anche un...

Pordenone, 2 gen. (Adnkronos) – Grave incidente sulla strada tra Cimpello e Sequals, nel comune di Zoppola, in provincia di Pordenone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Nello scontro tra un camion e un'ambulanza sono morte tre persone. Coinvolta anche un'auto.

Le vittime sono due donne e un uomo. L’ambulanza, coinvolta nell'incidente, è della Croce rossa italiana, comitato Cri di Maniago. “Siamo sconvolti – ha detto il presidente della Croce rossa italiana, Rosario Valastro – Purtroppo la collega volontaria che la conduceva non ce l’ha fatta, come anche la paziente. Siamo tutti vicini al Comitato Cri di Maniago e a tutti i volontari friulani". "Siamo in contatto con la presidente della Cri Friuli Venezia Giulia, Milena Cisilino, anch’ella sconvolta dalle prime notizie. Ci stringiamo ai familiari e ai colleghi di tutte le vittime”, conclude. Sul posto dell’incidente si è recato anche il vicepresidente del Comitato Cri di Pordenone, Ludovico Mellina.

nello schianto è deceduto anche il conducente del tir.

"Il mio cordoglio va alle famiglie colpite, allo stesso tempo rivolgo un pensiero speciale, in questo inizio d'anno, a tutti coloro che in vari ruoli servono ogni giorno la comunità regionale assumendosi gravi rischi, talora mettendo a repentaglio la loro stessa vita, e alla Croce Rossa, sempre in prima linea con un impegno all'insegna della generosità". E' quanto ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga.