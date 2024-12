Previsioni meteo: nevicate in arrivo

Secondo le ultime previsioni dell’Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe dell’Agenzia per la Protezione civile, l’Alto Adige si prepara a un weekend caratterizzato da piogge e nevicate diffuse. Il meteorologo Günther Geier ha annunciato che il limite delle nevicate si attesterà intorno ai 600 metri, con accumuli significativi attesi in montagna. In particolare, le zone più colpite saranno l’alta Val Pusteria, le Dolomiti e l’area intorno all’Ortles. Le precipitazioni, sebbene intense, si prevede si attenueranno con il passare della giornata di domenica.

Prudenza sulle strade

Con l’arrivo delle nevicate, si prevede anche un aumento del traffico, in particolare per il rientro dei turisti in occasione della festività dell’8 dicembre. Klaus Unterweger, direttore dell’Agenzia per la Protezione civile, ha esortato gli automobilisti a prestare particolare attenzione sulle strade. È fondamentale che gli utenti della strada adattino l’equipaggiamento dei loro veicoli e il loro comportamento alle condizioni meteorologiche avverse. Inoltre, si raccomanda di evitare viaggi non necessari per ridurre il rischio di incidenti.

Campagna di sensibilizzazione

Per affrontare i potenziali pericoli legati alle nevicate, dall’inizio di novembre è stata avviata una campagna di sensibilizzazione che ha visto l’affissione di 69 manifesti informativi. Willigis Gallmetzer, direttore del Centro funzionale provinciale, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, che mira a educare gli automobilisti sull’importanza di attrezzarsi adeguatamente in caso di nevicate e di adattare le proprie abitudini di guida alle condizioni invernali. La sensibilizzazione è un elemento chiave nella gestione del rischio legato agli eventi naturali, e la sicurezza stradale deve essere una priorità per tutti.