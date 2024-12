Un inizio d’anno sotto il sole

Le previsioni meteorologiche per il periodo di San Silvestro e Capodanno indicano un clima favorevole, grazie all’anticiclone delle Azzorre che porterà una lunga fase di bel tempo. Secondo il meteorologo Mattia Gussoni di iLMeteo.it, il 2024 si concluderà con cieli sereni e temperature gradevoli, specialmente nelle regioni meridionali come Sardegna e Sicilia, dove si prevedono massime intorno ai 19 gradi. Anche altre zone del Sud e la Liguria non saranno da meno, con temperature che si aggireranno attorno ai 18 gradi.

Temperature rigide al Centro-Nord

Nonostante il bel tempo, le prime ore del mattino porteranno temperature più rigide al Centro-Nord, con possibilità di gelate, in particolare nella Pianura Padana. Qui, il 30 e il 31 dicembre, si prevede un aumento della nebbia, che potrebbe ridurre significativamente la visibilità a causa della stabilità atmosferica e dell’assenza di vento. Nebbie sono attese anche lungo le coste tirreniche, mentre in Liguria si prevede pioviggine.

Il cambiamento del tempo dopo Capodanno

La prima perturbazione del 2025 è attesa per giovedì 2 gennaio, proveniente dal Nord Africa, e potrebbe portare piogge, in particolare tra Sardegna e Sicilia. Nei giorni successivi, non si esclude un peggioramento anche sulla penisola, ma con una visibilità migliorata in Pianura Padana. Il meteo per il weekend di Capodanno prevede un cielo prevalentemente sereno al Nord e al Centro, mentre al Sud ci saranno locali addensamenti, specialmente in Calabria e Sicilia.