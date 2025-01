Un anticiclone in arrivo

Secondo le ultime previsioni di iL.Meteo.it, l’Italia si prepara a vivere un inizio d’anno caratterizzato da un anticiclone che porterà con sé piogge e venti forti. Le prime precipitazioni sono attese già dal mattino di oggi, interessando principalmente la Valle d’Aosta, la Liguria, la Toscana e localmente la Calabria. Nel pomeriggio, le piogge si estenderanno anche al Friuli Venezia Giulia e alla Lombardia, con fenomeni che potrebbero interessare anche il resto del Nord-Ovest.

Il ciclone della Befana

Il vero peggioramento del tempo è previsto tra l’Epifania e martedì 7 gennaio, quando si attende l’arrivo del Ciclone della Befana. Le piogge, che il 6 gennaio colpiranno principalmente il Nord-Ovest e la Toscana, si estenderanno dalla sera verso il resto del Paese. I fenomeni più intensi sono previsti al Nord e lungo il versante tirrenico, coincidente con il ritorno al lavoro e a scuola per milioni di italiani. Questo scenario meteo potrebbe creare disagi, specialmente per chi si sposta in auto o utilizza i mezzi pubblici.

Un inizio d’anno perturbato

Il 2025 inizia dunque con due perturbazioni significative: una già passata e una in arrivo. Le condizioni meteorologiche instabili potrebbero continuare a influenzare il clima italiano nei prossimi giorni, rendendo necessaria una particolare attenzione per le previsioni locali. Gli esperti consigliano di seguire gli aggiornamenti meteo per essere pronti ad affrontare eventuali disagi causati da piogge intense e venti forti. La situazione richiede prudenza, soprattutto per le attività all’aperto e per chi deve viaggiare.