Roma, 21 nov. (Adnkronos) – "Luigi Montuori, dirigente presso l’Autorità, è il nuovo segretario generale del Garante per la protezione dei dati personali, nominato dal collegio, composto da Pasquale Stanzione, Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia, Guido Scorza. Il collegio rivolge al nuovo segretario i migliori auguri di buon lavoro". Lo si legge in una nota del Garante.
**Privacy: Garante, Montuori nuovo segretario generale**
