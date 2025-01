Le criticità del nuovo sistema digitale per atti giudiziari in Italia

Introduzione alle difficoltà del processo telematico

Il primo giorno dell’anno ha segnato l’avvio del nuovo sistema digitale per la gestione degli atti e documenti giudiziari in Italia. Tuttavia, l’implementazione dell’App per il processo telematico ha subito un avvio problematico, con numerosi tribunali e procure che hanno deciso di sospenderne temporaneamente l’utilizzo. Da Roma a Torino, passando per Milano e Napoli, i presidenti dei tribunali hanno espresso preoccupazione per i rischi di paralisi e ritardi nelle procedure giudiziarie.

Le decisioni dei tribunali e delle procure

La Procura della Capitale, la più grande d’Italia, ha imposto un divieto all’uso dell’App fino al 31 gennaio. Il procuratore capo, Francesco Lo Voi, ha comunicato che i pubblici ministeri dovranno continuare a redigere e depositare gli atti in forma analogica, invitando a utilizzare modalità non telematiche per la trasmissione di documenti e memorie. Questa decisione è stata motivata dalla mancanza di modelli adeguati nell’App e dalla necessità di raggiungere intese tecnico-organizzative con il Tribunale.

Le reazioni e le preoccupazioni del settore giuridico

Il presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia, ha sollevato preoccupazioni riguardo ai rischi di rallentamento dell’attività processuale ordinaria. A Napoli, dopo una riunione con i capi degli uffici inquirenti, è stata decisa la sospensione dell’App fino al 31 marzo, mentre a Genova si prevede un doppio binario per i processi penali, utilizzando la modalità analogica se il sistema non funzionerà. Anche a Bologna sono state riscontrate criticità, ma non è stato deciso di fermare l’App.

Le dichiarazioni del ministro della Giustizia

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha difeso il progetto, affermando che si tratta di un problema legato all’evoluzione tecnologica e che si sta lavorando per risolverlo. Tuttavia, l’Associazione Nazionale Magistrati ha descritto la situazione come “disastrosa”, evidenziando i disagi e i rinvii che ricadono sui cittadini. La vicepresidente dell’Anm, Alessandra Maddalena, ha sottolineato l’assoluta indifferenza delle istituzioni rispetto ai problemi reali della giustizia italiana.

Critiche e inefficienze del nuovo sistema

I penalisti hanno espresso preoccupazione per le inefficienze del nuovo sistema, sostenendo che invece di semplificare il processo, lo stanno complicando, allungando i tempi delle procedure. La situazione attuale mette in evidenza la necessità di un intervento immediato per garantire che il processo telematico possa funzionare in modo efficace e senza interruzioni, evitando ulteriori disagi ai cittadini e agli operatori del settore.