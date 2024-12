Il trasferimento del processo a Catania

Il processo “Rinascita Scott”, che ha scosso le fondamenta della criminalità organizzata in Calabria, si svolgerà a Catania a partire dal . Questa decisione è stata presa a causa dell’inagibilità dell’aula bunker di Lamezia Terme, compromessa dalle avverse condizioni meteorologiche dei mesi scorsi. La scelta di Catania rappresenta un’importante svolta per il processo, che ha visto coinvolti numerosi esponenti della ‘ndrangheta vibonese.

Il verdetto di primo grado

Nel primo grado, il Tribunale di Vibo Valentia ha emesso un verdetto significativo il , condannando 207 dei 338 imputati e assolvendo 131 di essi. Questo risultato ha evidenziato l’ampiezza del fenomeno mafioso nella regione e ha messo in luce le connessioni tra politica e criminalità. Tra i condannati spiccano nomi noti, come l’ex parlamentare di Forza Italia Giancarlo Pittelli, che ha ricevuto una pena di 11 anni per concorso esterno in associazione mafiosa.

Le figure chiave del processo di appello

Nel processo di appello, il numero degli imputati salirà a 236. Tra questi, il tenente colonnello dei carabinieri Giorgio Naselli, condannato a 2 anni e 6 mesi per aver rivelato segreti d’indagine a Pittelli. Altri nomi di rilievo includono l’ex consigliere regionale Pietro Giamborino, condannato a un anno e sei mesi per traffico di influenze illecite, e l’ex sindaco di Pizzo, Gianluca Callipo, per il quale il Tribunale ha disposto l’assoluzione. È interessante notare che l’ex assessore regionale Luigi Incarnato non comparirà nel processo di secondo grado, essendo stato assolto in primo grado e non avendo la Dda proposto appello.

Implicazioni e aspettative

Il processo “Rinascita Scott” non è solo un evento giudiziario, ma rappresenta un simbolo della lotta contro la mafia in Calabria. La sua traslazione a Catania potrebbe portare a nuove dinamiche e strategie legali, con l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica che rimarrà alta. Gli sviluppi futuri saranno monitorati con attenzione, poiché il verdetto finale avrà ripercussioni significative sulla percezione della giustizia in Italia e sul contrasto alla criminalità organizzata.